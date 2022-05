Il Signore degli Anelli, perché Gandalf ignora la natura dell'Anello di Bilbo?

Se c'è una cosa che impariamo lungo la trilogia de Il Signore degli Anelli, è che di Gandalf bisogna fidarsi a occhi chiusi: lo stregone interpretato da Ian McKellen nei film di Peter Jackson è uno degli esseri più potenti e saggi della Terra di Mezzo, ma nonostante ciò neanche a lui è concessa l'onniscienza. Cosa dire dell'Anello, ad esempio?

Durante i primi passaggi de La Compagnia dell'Anello, infatti, vediamo Gandalf arrivare solo dopo il compleanno di Bilbo alla conclusione che l'Anello da tanto tempo custodito dal suo amico hobbit altri non sia che l'Anello del Potere forgiato a Mordor da Sauron. Ma com'è possibile che lo stregone abbia ignorato la cosa per tutto questo tempo?

La cosa, in realtà, non è così poco plausibile: quando Bilbo trova l'Anello, infatti, nessuno immaginerebbe la reale potenza dell'oggetto; è inoltre un errore comune considerare i dieci Anelli del Potere come gli unici Anelli magici mai apparsi nella Terra di Mezzo, ma sappiamo bene come le cose stiano diversamente, come lo stesso Gandalf ci suggerisce ("Ci sono molti Anelli magici nel mondo, Bilbo Baggins, e nessuno di questi andrebbe usato con leggerezza").

Prima che Mordor desse evidenti segnali di risveglio e che l'innaturale giovinezza di Bilbo destasse qualche sospetto, dunque, era più che lecito sospettare che l'Anello sottratto a Gollum fosse un qualunque Anello dotato di poteri magici non necessariamente innocui, ma non per questo capaci di destare l'interesse di Sauron. Soddisfatti di questa spiegazione? Diteci la vostra nei commenti! A proposito di questioni d'età, scopriamo insieme in che modo invecchiano gli Elfi della Terra di Mezzo.