Il Signore degli Anelli, perché Frodo non sfrutta le aquile per arrivare a Mordor?

Nell'adattare un libro al grande schermo bisogna sempre fare qualche sacrificio sull'altare dell'efficacia della narrazione, che non può ovviamente sottostare ai tempi e ai ritmi della letteratura. Un discorso con il quale ha dovuto scontrarsi anche Peter Jackson, nonostante l'egregio lavoro svolto con Il Signore degli Anelli.

Parliamo, è bene ricordarlo, di un'opera fino a quel momento ritenuta pressoché intraducibile nel linguaggio cinematografico vista l'incredibile vastità dell'universo e della storia creati da Tolkien: ciò nonostante Jackson riuscì a mantenere una fedeltà piuttosto alta all'opera originale, tralasciando ovviamente qualche spiegazione ritenuta ai limiti dell'ovvio.

È il caso del ruolo delle aquile: in molti si chiedono da anni come mai Frodo e co. non decidano di chiedere un passaggio a loro per arrivare a Mordor in maniera decisamente più comoda, invece di imbarcarsi in un viaggio pericolosissimo.

La spiegazione ci viene fornita da Tolkien: nei libri, infatti, viene messo in chiaro in primis che l'Occhio sarebbe stato un ostacolo comunque difficilmente superabile quando la sua attenzione era puntata sull'anello; in secondo luogo le aquile, nella loro fierezza, non prendono mai parte nei conflitti degli uomini, cosa che in effetti fanno soltanto sul finale del libro e che può essere vista come un'eccezione alla regola.

Tolkien stesso mise il veto allo sfruttamento massiccio dell'espediente delle aquile quando gli furono fatte delle proposte per degli ipotetici adattamenti cinematografici: un buco di trama, insomma, che buco di trama in realtà non è mai stato.

