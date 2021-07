Il Signore degli Anelli, perché Faramir libera Frodo e Sam? Riviviamo insieme Le Due Torri

Faramir è un personaggio con cui è impossibile non empatizzare: costantemente messo in ombra dal fratello Boromis, devoto alla causa di Gondor e al padre Denethor, l'uomo che riuscirà a conquistare il cuore di Eowyn è senz'altro un elemento tutt'altro che secondario nella storia de Il Signore degli Anelli. Ma cosa lo rende così importante?

Faramir riesce in effetti a lasciare il segno in particolare grazie al suo incontro con Frodo e Sam: l'esercito del nostro si imbatte infatti nei due hobbit mentre questi tentano di aggirare il Nero Cancello seguendo la strada indicata da Gollum e, inizialmente, li fa prigionieri credendoli delle spie. Nulla, ovviamente, di più lontano dalla realtà.

Catturato Gollum con l'aiuto di Frodo, Faramir finisce per scoprire l'importanza dell'Anello: qui, dunque, hanno luogo alcune differenze con il libro. A differenza di quanto leggiamo nell'opera di Tolkien, infatti, Faramir cede quasi alla tentazione di donare l'oggetto del desiderio di Sauron al padre Denethor, nella speranza di ottenere finalmente la sua benevolenza.

Durante l'assedio di Osgiliath il capitano di Gondor capisce però che un gesto simile non servirà a cambiare l'opinione del padre su di lui, per cui, ragionando finalmente in maniera più lucida, decide di lasciarlo nelle mani di Frodo e di far sì che questi e Sam possano proseguire nel loro pericoloso viaggio. Ricordavate tutta la storia? Nel caso vi occorra un ripasso, non perdete tempo: in questi giorni Il Signore degli Anelli - Le Due Torri è di nuovo in sala!