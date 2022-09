Il Signore degli Anelli: perché si chiama Terra di Mezzo?

La Terra di Mezzo è una regione tra le più note di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dal celebre J.R.R. Tolkien dove sono ambientate tra l'altro alcune delle sue saghe più popolari come Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. Scopriamo dunque da cosa deriva il suo nome.

Il termine Terra di Mezzo (in inglese Middle Earth) deriva dalla parola di origine germanica Miðgarðr con cui si intendeva la Terra abitata dagli Uomini. Nella traduzione inglese questa parola si trasforma in middangeard che il linguista britannico incontrò la prima volta in un frammento in Antico Inglese che studiò nel 1914.

Con questo termine si intendeva di fatto un mondo fisico e tangibile vissuto dagli esseri umani che ha poco a che fare con i mondi ultraterreni e invisibili come l'inferno e il paradiso. Nei suoi primi scritti però Tolkien non utilizza mai questa perifrasi preferendovi fino al 1930 circa "Grandi Terre", "Terre Estere" e "Terre Citeriori" per descrivere questa apposita regione nei suoi racconti.

Terra di Mezzo compare per la prima volta nelle bozze de Il Signore degli Anelli e in pubblicazione viene usato nel Prologo dell'opera in cui si legge: "...Eppure è un fatto che gli Hobbit siano vissuti tranquilli e pacifici nella Terra di Mezzo per anni e anni prima che gli altri popoli si accorgessero della loro presenza".

