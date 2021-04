Il signore degli anelli: perchè Aragorn è chiamato anche Granpasso e Elessar?

Nel corso de Il Signore degli Anelli si fa riferimento ad Aragorn con più di un nome: il personaggio interpretato da Viggo Mortensen nella trilogia cinematografica di Peter Jackson si presenta infatti a noi come Granpasso, per poi venire incoronato Re Elessar. Ma qual è l'origine dei due nomi di cui sopra?

Il nome Granpasso serve al nostro principalmente per restare in incognito durante i tempi dell'ascesa di Sauron: Aragorn è infatti un nome poco comune e di alto lignaggio nella Terra di Mezzo, ed attirerebbe facilmente l'attenzione di individui poco raccomandabili ed emissari dell'Oscuro Signore di Mordor. A chiamarlo così per la prima volta sono gli abitanti di Brea, che affibbiano al futuro re il nomignolo Granpasso in riferimento ai suoi infiniti viaggi per il continente.

L'Elessar altro non è, invece, che l'antichissimo gioiello elfico donato da Galadriel ad Aragorn durante il passaggio della Compagnia dell'Anello a Lothlorien. Occhio, però: nei film il gioiello in questione è stato rimpiazzato da quello donato da Arwen al suo amato, ragion per cui coloro che non abbiano letto i libri di Tolkien potrebbero aver saltato questo passaggio fondamentale nella storia del personaggio.

Conoscevate già le origini dei nomi di Aragorn? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di background dei personaggi, intanto, ecco quali sono le origini del cavallo di Gandalf Ombromanto.