Il signore degli anelli, perché tutti amano Sam? Sean Astin ha la risposta perfetta

Nel corso di una recente intervista Sean Astin, star de Il signore degli anelli, ha riflettuto sul motivo per cui i fan della saga cinematografica diretta da Peter Jackson sembrano amare all'unanimità il suo personaggio, l'impavido Samwise 'Sam' Gamgee.

Astin, che in questi anni ha spesso parlato con affetto del personaggio e dell'impatto che ha avuto sulla sua vita, è spesso ricordato dai fan della saga per il supporto prezioso - se non vitale - col quale ha contribuito a rendere possibile l'avventura di Frodo e dell'Anello. Parlando in un'intervista con Post-Gazette, l'attore di Stranger Things ha parlato del suo ruolo più famoso, fornendo il suo punto di vista sul fascino intramontabile di Sam.

“Credo che la forza di Samwise stia tutta in alcuni dei discorsi che riesce a pronunciare nel corso dei film: ci sono alcune frasi che, quando le ascolti, ti fanno sentire a casa. Ti fanno sentire al sicuro, ti riscaldano, ti fanno sentire protetto. C'è qualcosa nel modo in cui quei monologhi vengono pronunciati, e nel contesto in cui vengono detti, che li fanno assomigliare ad una canzone. Le parole di Sam spesso sono come una coperta calda in cui avvolgersi quando si sta seduti davanti al fuoco. Sono una benedizione."

Anche voi amate Sam per via dei suoi celebri discorsi? Ditecelo nei commenti. Per altre letture e curiosità sulla saga de Il signore degli anelli, scoprite le differenze del duello tra Saruman e Gandalf tra i film e i libri e fatevi suggestionare da questa nuova impressionante teoria che lega Boromir a Sauron.