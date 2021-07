Il Signore degli Anelli, Orlando Bloom ancora forte con l'arco: Legolas colpisce i social

Mentre i fan italiani si godono il ritorno della saga di Peter Jackson al cinema in 4K, l'interprete dell'amatissimo Legolas de Il Signore degli Anelli, Orlando Bloom, ha avuto modo di mostrare ai fan le sue inossidabili skill nel tiro con l'arco via social, condividendo un video su Instagram.

Come sappiamo, l'intera trilogia è già risbarcata in sala con il primo capitolo della saga, Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello, che resterà al cinema fino a domani, domenica 26 luglio 2021. I restanti due capitoli invece saranno ri-distribuiti così:



- dal 27 al 30 luglio tornerà al cinema Il Signore degli Anelli: Le due Torri

- dal 31 luglio al 4 agosto tornerà al cinema Il Signore degli Anelli: Il ritorno del Re



Non si tratterà comunque delle versioni viste al cinema all'epoca ma delle nuove edizioni rimasterizzate in 4K per il grande schermo dallo stesso Peter Jackson, le stesse poi viste dagli americani a metà febbraio e in Cina ad aprile, di cui vi abbiamo già parlato in precedenza.



Si tratta di un'ottima occasione per riscoprire il viaggio di Frodo e dei suoi compagni per salvare la Terra di Mezzo dal malvagio ritorno di Sauron, nuovamente in sala per un'esperienza comunitaria e condivisa che dovrebbe valere il prezzo del biglietto.