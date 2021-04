Il Signore degli Anelli: quali sono le origini di Ombromanto, il cavallo di Gandalf?

Introdotto ne Il Signore degli Anelli: Le Due Torri come fidato destriero di Gandalf, il maestoso Ombromanto ci viene presentato come il "Signore di tutti i cavalli", ma purtroppo questo è tutto ciò che ci viene detto nel film riguardo alla sua storia di origine.

Per fortuna, tuttavia, ci ha pensato come al solito J.R.R. Tolkien a dare al personaggio una backstory approfondita e completa. Grazie ai romanzi dell'autore sappiamo infatti che Ombromanto è il capo dei Mearas, un gruppo di cavalli selvaggi che si trovano nella regione settentrionale della Terra di Mezzo. Questi sono noti per essere incredibilmente intelligenti e veloci, dotati di una tale forza e resistenza da renderli perfetti sia per i lunghi viaggi che per il combattimento.

Questi stupefacenti animali in origine erano cavalcati soltanto dal Re di Rohan e dai suoi figli, e infatti inizialmente Ombromanto apparteneva a Théoden, l'attuale sovrano del regno durante gli eventi de Il Signore degli Anelli. Dopo che Gandalf fuggì da Orthanc, tuttavia, Théoden decise di affidargli uno dei propri cavalli poiché era sospettoso delle sue attività: lo stregone scelse così Ombromanto e riuscì in qualche modo a domarlo, per poi restituirlo al suo proprietario dopo il suo arrivo alla Contea.

Qualche tempo dopo giungiamo agli eventi raccontati ne Le Due Torri, quando lo stregone fa ritorno come Gandalf il Bianco e convoca Ombromanto dopo aver incontrato Aragorn, Legolas e Gimli nella foresta di Fangorn. Anche se l'animale appartiene di fatto ancora a Théoden, risponde alla chiamata di Gandalf dimostrando la sua lealtà nei confronti del suo nuovo padrone. Alla fine, rendendosi conto che il padrone naturale del destriero è cambiato, Thèoden decide di regalare ufficialmente Ombromanto a Gandal, che diviene così noto come il Cavaliere Bianco.

Per altri approfondimenti sul franchise, sono stati da poco rivelati i numeri del mostruoso budget della serie de Il Signore degli Anelli targata Amazon.