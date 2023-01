Il Signore degli Anelli, in che ordine guardare film e serie tv?

Il 18 gennaio 2001 arrivava nelle sale Il Signore degli Anelli: la Compagnia dell'Anello. Dopo anni qualcuno si mostrava abbastanza coraggioso da adattare quella che, secondo molti, è una delle saghe più importanti della storia. Ma in che ordine possono essere visti i prodotti realizzati?

Dal 2001 ad oggi, Il Signore degli Anelli è stato protagonista di prequel e, addirittura, tentativi di realizzare serie tv. La difficoltà di avere tra le mani un'opera immensa dal punto di vista narrativo pare non abbia scoraggiato in alcun modo coloro che ci hanno lavorato. L'autore che più ha preso tra le mani il materiale realizzato da Tolkien è stato sicuramente Peter Jackson che ha realizzato sia la trilogia principale che la saga di Lo Hobbit (con risultati totalmente diversi).

L'ordine che vi proponiamo non segue la pubblicazione dei film ma quello che, effettivamente, è l'ordine degli eventi nell' universo di Tolkien. A conquistare il posto di primo titolo obbligatorio da vedere c'è Lord of The Rings: the Rings of Power. Ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo, migliaia di anni prima degli eventi di Lo Hobbit e Lotr, gli episodi (almeno la prima stagione) cercano di ripercorrere l'ascesa di Sauron. Il secondo prodotto da vedere in ordine temporale è sicuramente la trilogia di Lo Hobbit. Un viaggio inaspettato, la desolazione di Smaug e la battaglia delle cinque armate seguono la storia di Bilbo Baggins e il modo in cui è entrato in possesso dell'anello. Lo stesso Peter Jackson ha raccontato quanto sia stato caotico lavorare a Lo Hobbit.

La trilogia uscita nel 2001, quindi, da un punto di vista temporale sarebbe l'ultima da vedere. La Compagnia dell'Anello, Le Due Torri e Il Ritorno del Re completano la storia scritta da Tolkien seguendo Frodo e l'intero gruppo nella loro complicata battaglia contro Sauron.

Negli anni le teorie legate alla saga sia su carta stampata che al cinema si sono sprecate. Una fan theory vedrebbe gli Hobbit discendere dai Dunedain. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!