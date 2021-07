Il signore degli anelli da oggi al cinema in Italia: cosa cambia nella versione 4K?

La trilogia de Il signore degli anelli torna in Italia per la prima volta in 4K: il primo appuntamento parte da oggi con il capitolo uno della saga di Peter Jackson, ovvero La compagnia dell'anello, ma quali sono le differenze tra questa nuova versione e quella che tutti già conoscono?

Queste nuove copie de Il signore degli anelli sono nate nel 2020, quando Jackson e il suo team sono tornati al lavoro sulla loro opera originale per realizzare un'edizione definitiva restaurando i tre lungometraggi tramite i migliori strumenti moderni. Nel rimasterizzare il filmato, Peter Jackson e il suo team sono tornati ai negativi originali della pellicola da 35 mm e li hanno scansionati con la maggiore fedeltà offerta loro dalla tecnologia odierna, creando immagini a risoluzioni più alta, con un color grading digitale che ha bilanciato maggiormente il contrasto e ha espanso la gamma dinamica dei colori.

Il risultato? I neri di Moria adesso sono molto più profondi, i panorami della Contea più lucenti che mai, la neve delle montagne più scintillante e bianca. Tutto è infinitamente più dettagliato, e il risultato migliore del lavoro svolto da Jackson e i suoi collaboratori può essere notato attraverso i dettagli, a partire dai primi piani. Nel complesso, la nitidezza del remaster eleva ogni aspetto della produzione migliorandone la fedeltà dalla recitazione alla scenografia, dalla fotografia agli effetti visivi. Menzione a parte anche per la nuova colonna sonora in Dolby Atmos a 8 canali, che migliora notevolmente il suo predecessore Blu-Ray DTS-HD. Ma, come si dice, vedere per credere: qui sotto, se siete curiosi, potete ammirare tutte migliorie de Il signore degli anelli: La compagnia dell'anello in 4K nel video disponibile nel player.

Per altri approfondimenti, recuperate il nostro Everycult su La compagnia dell'anello, nel quale abbiamo celebrato l'importanza storica che il film di Peter Jackson ha significato per il mondo del cinema.