Il Signore degli Anelli: ecco i nuovi esilaranti gadget della trilogia di Peter Jackson

Gollum è già di per se uno spettacolo da vedere ma, se vi dicessimo che in vendita ne esiste una versione papera, non correreste anche voi a comprarla? Beh presto potrete collezionare tutti i personaggi de Il Signore degli Anelli in queste simpatiche vesti e siamo certi che non ne resterete delusi.

Quasi certamente, nei vostri viaggi in giro per il mondo, avrete avuto modo di notare questi irriverenti gadget ispirati ai personaggi tipici del paese in cui vi trovate e beh, non potevano mancare quelli dedicati ai personaggi della Terra di Mezzo.

Gollum come vi abbiamo detto non è l'unico personaggio del Signore degli Anelli ad essere stato trasformato in papera di gomma. La collezione di prodotti ufficiali LOTR include gli eroi della Compagnia Frodo, Sam, Gandalf, Aragorn, Legolas e Gimli, così come i famosi elfi Arwen e Galadriel. Sul lato malvagio, hanno incluso Sauron in armatura da battaglia completa, Saruman con la pietra in mano, e Lurtz, il leader degli Uruk-hai creato appositamente per i film di Jackson. Tutti sono pieni di dettagli, anche se proprio come nei film, Gollum è quello che fa maggiormente impressione. Il personaggio interpretato da Andy Serkis, con giusto merito oseremmo dire, è sicuramente il più amato dal pubblico.

