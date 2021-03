Il signore degli anelli: nuove action figures e romanzi con disegni originali di Tolkien!

L'era de Il signore degli anelli sta rapidamente tornando tra noi: a pochi giorni dall'annuncio del nuovo regista della serie tv prequel di Amazon Prime Video, sono state presentate tantissime novità per la saga nata dalla penna di JRR Tolkien.

Tramite The Guardian, infatti, possiamo segnalarvi l'arrivo di una nuova edizione dei romanzi de Il signore degli anelli, che si distinguerà dalle precedenti grazie a 30 schizzi e illustrazioni inediti realizzati nientemeno che da JRR Tolkien: due illustrazioni particolarmente famose, le Porte di Durin e la scritta sulla tomba di Balin - apparvero per la prima ed unica volta in un'edizione del romanzo pubblicata nel 1954, dopodiché non furono più riproposte.

Ora entrambe saranno incluse in questa nuova edizione edita da HarperCollins, insieme ad altre 30 schizzi, illustrazioni e mappe. "Come molti giovani lettori, sono rimasto affascinato dalle sue illustrazioni evocative che hanno accompagnato Lo Hobbit", ha detto il vicedirettore editoriale di HarperCollins, Chris Smith. "Questi dipinti, in particolare l'immagine ormai iconica che appare sulla copertina, sono diventati tanto amati come la storia che accompagnano. Eppure l'autore stesso era tipicamente modesto, sprezzante dell'ovvio e raro talento artistico che possedeva nonostante non avesse avuto una formazione formale". La nuova edizione illustrata de Il signore degli aneli uscirà il 19 ottobre e, per i lettori, anglofoni, è già disponibile ai preordini sul Amazon.

Inoltre, per ingannare l'attesa, ad agosto Diamond Select pubblicherà due nuove action figures ufficiali: una è dedicata ad Aragorn, l'altra ad un Orco di Moria, ed entrambe saranno vendute ad un prezzo di 29,99$. Potete ammirarle qui sotto.

Infine, sapevate che ieri è stato il Tolkien Reading Day? Ecco 10 opere per festeggiare l'autore de Il signore degli anelli.