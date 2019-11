Il Signore degli Anelli: nella nuova traduzione Samvise diventa Samplicio

Il 30 ottobre è uscita nelle librerie la nuova edizione italiana de La compagnia dell'anello, prima parte della leggendaria trilogia ad opera di J.R.R. Tolkien, con la nuova traduzione curata da Ottavio Fatica in collaborazione con l'Associazione Italiana Studi Tolkieniani.

Con l'obiettivo di raggiungere una maggiore fedeltà al materiale originale, la nuova edizione ha operato dei cambiamenti molto importanti sul fronte dei nomi e dei registri linguistici: dalla sostituzione di Samvise con Samplicio alla nuova versione della celebre Poesia dell'Anello. Ma andiamo con ordine.

Essendo da sempre uno dei personaggi più cari agli amanti dell'opera di Tolkien, il cambio di nome del fedele compagno di Frodo potrebbe far storcere il naso il naso ai più, ma vediamo i motivi di questa scelta: sul sito dell'AIST, scopriamo che il nome Hobbit originario di Sam è "Banazîr", che significa "half-wise, simple', reso dall'autore come Samwise rifacendosi al termine anglosassone "samwís". Per riportarlo in italiano con fedeltà, Fatica ha scelto dunque un nome attinente e abbastanza diffuso in passato come Samplicio.

Sempre per quanto riguarda gli Hobbit, Gaffiere (soprannome ricalcato dall'orignale Gaffer) diventa Veglio per rispettare il significato originale di anziano degno di rispetto, mentre il cognome Oldbuck/Brandibuck viene sostituito con Vecchiodaino/Brandaino. L'oste del Puledro Impennato Barliman Butterbur diventa invece Omorzo Farfaraccio per favorire la fedeltà alla botanica, piuttosto che alla fisicità del personaggio.

Come abbiamo già accennato, la nuova traduzione ha lavorato anche sull'uso del linguaggio, che cambia in base alle circostanze e ai personaggi, cercando di rispettare fedelmente il modo in cui, per esempio, Frodo, Merry e Pippin interagiscono tra loro piuttosto che con interlocutori di alto rango, come gli Elfi.

Vediamo infine com'è cambiata la Poesia dell'Anello. Questa è la vecchia versione:

"Tre Anelli ai Re degli Elfi sotto il cielo che risplende,

Sette ai Principi dei Nani nelle lor rocche di pietra,

Nove agli Uomini Mortali che la triste morte attende,

Uno per l’Oscuro Sire chiuso nella reggia tetra,

Nella Terra di Mordor, dove l’Ombra nera scende.

Un Anello per domarli, un Anello per trovarli,

Un Anello per ghermirli e nel buio incatenarli,

Nella Terra di Mordor, dove l’Ombra cupa scende."

Mentre questa è la versione di Fatica:

"Tre Anelli ai Re degli Elfi sotto il cielo,

Sette ai Principi dei Nani nell’Aule di pietra,

Nove agli Uomini Mortali dal fato crudele,

Uno al Nero Sire sul suo trono tetro

Nella terra di Mordor dove le Ombre si celano.

Un Anello per trovarli, Uno per vincerli,

Uno per radunarli e al buio avvincerli

Nella Terra di Mordor dove le Ombre si celano."

Cosa ne pensate di questi cambiamenti? Fateci sapere la vostra nello spazio dedicato ai commenti. Per altre notizie sulla Terra di Mezzo vi ricordiamo che la saga cinematografica di Peter Jackson tornerà nel 2020 con una riedizione in 4K. È stato inoltre confermato che la serie TV sul Signore degli Anelli targata Amazon sarà girata in Nuova Zelanda.