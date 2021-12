Il Signore degli Anelli e non solo: 10 clamorosi errori nei film più amati

La storia del cinema è piena di pagine memorabili: anche all'interno di queste, però, è possibile riscontrare qualche errore che, pur non rovinandoci certo l'esperienza, non può essere ignorato. Neanche alcuni tra i film più amati di sempre possono ritenersi immacolati: pensiamo, ad esempio, a Il Signore degli Anelli o Forrest Gump.

Nel primo film della trilogia di Peter Jackson troviamo, ad esempio, il chiaro segno della polvere sollevata da un veicolo in lontananza sfuggito, evidentemente, ai controlli in fase di post-produzione: la scena è quella in cui Sam realizza di non esser mai stato così lontano da casa (a proposito: c'è anche Sean Astin nell'esilarante video celebrativo dei 20 anni de Il Signore degli Anelli).

Il caso di Forrest Gump è probabilmente anche più famoso, con il personaggio di Tom Hanks che acquista delle azioni di Apple nel 1975, mentre la società sarebbe stata presentata da Steve Jobs solo nel 1980; decisamente anacronistico è inoltre anche l'impianto a gas presente su una delle bighe de Il Gladiatore, durante la sequenza della battaglia di Cartagine.

Non solo anacronismi, comunque: all'uscita di American Sniper, ad esempio, in molti non poterono fare a meno di notare quanto poco realistico fosse il neonato tenuto in braccio da Bradley Cooper; celebri, inoltre, sono anche i fori di proiettile nel muro ben visibili in Pulp Fiction prima che il Jules di Samuel L. Jackson possa fare fuoco.

Passiamo allora allo Spider-Man di Sam Raimi, con quella finestra che sembra auto-ripararsi durante la celebre scena del primo bacio tra Peter Parker e Mary Jane; cosa dire invece dell'olio con cui Dorothy lucida l'Uomo di Latta ne Il Mago di Oz... Dimenticandosi che la latta non arrugginisca! Nonostante sia stato rimosso nelle successive versioni home-video, inoltre, celebre è anche lo specchio che, in Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta, separa il buon Harrison Ford da un minacciosissimo cobra.

A proposito di animali, nel riguardare Ace Ventura: Missione Africa è impossibile non notare la scacchiera scomparsa durante una delle sequenze clou del film (Jim Carrey ne aveva spostato un pezzo letteralmente pochi secondi prima!); chiudiamo infine con uno dei casi più famosi: lo stormtrooper che sbatte la testa contro una delle pareti interne della Morte Nera durante Star Wars: Una Nuova Speranza.

Eravate a conoscenza di tutti questi errori? Ve ne vengono in mente altri? Fatecelo sapere nei commenti! Una cosa è certa, comunque: nessuna di queste disattenzioni è costata ai film in questione l'amore incondizionato dei fan.