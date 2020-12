Il Signore degli Anelli, il Natale di Kumail Nanjiani:'Il rewatch annuale è iniziato'

La star de Gli Eterni, Kumail Nanjiani, ha pubblicato su Twitter un post che ritrae il primo piano di Ian McKellen negli iconici panni di Gandalf. Nanjiani si rivolge ai propri follower spiegando come abbia iniziato il rewatch della trilogia fantasy, una delle grandi passioni dell'attore pakistano, in grande ascesa a Hollywood negli ultimi anni.

"Il rewatch annuale è iniziato" scrive come didascalia Nanjiani alla foto di Gandalf. L'attore è diventato piuttosto noto negli ultimi anni soprattutto per la commedia The Big Sick - Il matrimonio si può evitare... l'amore no, al fianco di Zoe Kazan, film per il quale ha lavorato anche nelle vesti di sceneggiatore.



La saga de Il Signore degli Anelli è certamente uno dei franchise che durante le festività natalizie i fan rispolverano per passare delle ore appassionanti nella Terra di Mezzo, per trascorrere qualche ora con Frodo (Elijah Wood), Sam (Sean Astin), Aragorn (Viggo Mortensen) e Legolas (Orlando Bloom), nel lungo viaggio scritto da J.R.R. Tolkien, tra gli universi letterari più noti in tutto il mondo.

Kumail Nanjiani farà parte del cast de Gli Eterni, il prossimo film del Marvel Cinematic Universe che uscirà nel 2021, quando torneranno anche i nuovi contenuti del franchise dei Marvel Studios.



Nanjiani ha svelato il lavoro sul fisico svolto per poter entrare perfettamente nei panni di Kingo, che l'attore interpreterà al fianco di altre star del calibro di Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek e Gemma Chan.