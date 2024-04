Il signore degli anelli diventa un musical: annunciato il tour internazionale

Oltre al film animato La guerra dei Rohirrim, vi segnaliamo che in queste ore il musical de Il signore degli anelli che ha debuttato l'anno scorso in Gran Bretagna ha annunciato il suo primo tour internazionale.

Basato sui libri di J.R.R. Tolkien e diretto da Paul Hart, Il Signore degli Anelli – A Musical Tale inizierà le rappresentazioni il 19 luglio al The Yard del Chicago Shakespeare Theatre, fino al 1 settembre. Seguirà un tour internazionale, con luoghi e date che saranno annunciate a giugno: lo vedremo anche in Italia? Lo scopriremo nelle prossime settimane, quindi se siete curiosi ricordatevi di rimanere sintonizzati con i canali di Everyeye.

"Non vedo l'ora che arrivi il prossimo passo nell'epico viaggio de Il Signore degli Anelli, ora che stiamo realizzando questa nuova messa in scena per la prima produzione americana con il Chicago Shakespeare Theatre", ha detto Hart in una nota. “Abbiamo adorato creare questa versione che è stata raccontata dal punto di vista degli Hobbit e che ora verrà ampliata ben oltre quegli orizzonti. Sarà emozionante condividere il nostro musical con un nuovo pubblico internazionale”.

Il musical de Il signore degli anelli ha debuttato la scorsa estate al Watermill Theatre nel Berkshire, nel Regno Unito, dove Hart è il direttore artistico. La produzione comprende libro e testi di Shaun McKenna e Matthew Warchus e musica originale di A.R. Rahman e il gruppo folk finlandese Värttinä e Christopher Nightingale.

