Il Signore degli Anelli, a Moria vediamo sempre lo stesso profilo di Aragorn: ecco perché

Quando fai parte di una compagnia il cui incarico è quello di portare a spasso per un continente in guerra uno degli oggetti più potenti e pericolosi della storia il rischio di farti male è dietro l'angolo: durante le riprese de Il Signore degli Anelli, però, Viggo Mortensen ci mise del suo.

Pare infatti che, nel corso della lunghissima lavorazione del film, l'attore di Aragorn si concedesse ogni tanto qualche salto sulla tavola da surf insieme ad altri membri della crew: le spiagge della Nuova Zelanda, d'altronde, offrivano da questo punto di vista uno scenario davvero invitante e resistere all'attrazione delle onde poteva risultare molto difficile.

Il povero Viggo, però, pensò bene di farsi disarcionare ferendosi al volto in maniera piuttosto vistosa: l'attore si presentò sul set con un lato del viso visibilmente gonfio e livido, al punto da renderlo praticamente impresentabile per delle riprese. Peter Jackson, però, ebbe subito pronta la soluzione: durante la sequenza delle Miniere di Moria, infatti, vediamo Mortensen ripreso sempre dallo stesso lato: in questo modo, ovviamente, nessuno spettatore si è mai accorto dei danni riportati dall'attore a causa di quelle escursioni marittime.

Tutto è bene quel che finisce bene, insomma, e d'altronde al nostro Aragorn possiamo ben perdonare qualche piccola distrazione! A proposito del film, intanto, ecco qual è la scena fondamentale de Il Signore degli Anelli secondo Peter Jackson.