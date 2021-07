Il Signore degli Anelli: la missione di Frodo, tutte le tappe del suo viaggio verso Mordor

Il viaggio è un elemento fondamentale ne Il Signore degli Anelli: quello compiuto da Frodo e dal resto della Compagnia è un tragitto pieno di insidie e pericoli, costellato però anche di luoghi incantevoli che sembrano fare da contraltare all'oscurità di Mordor verso la quale i nostri si dirigono. Ma quali sono le tappe compiute dalla Compagnia?

Nella settimana in cui Il Signore degli Anelli torna in sala in versione restaurata in 4K preferiamo concentrarci sui soli luoghi mostrati dai film di Peter Jackson (dunque glissando su Tumulilande e simili, non ce ne vogliano i fan di Tolkien più ferrati sull'argomento): già questi, d'altronde, vanno a comporre un tragitto più che notevole.

Partendo da Hobbiville, all'interno della Contea, Frodo, Sam, Merry e Pipino fanno per prima cosa tappa a Brea, dove incontrano Aragorn; fuggiti in piena notte, i nostri vengono comunque intercettati dai Cavalieri Neri, che feriscono Frodo: il giovane hobbit viene quindi accompagnato il più velocemente possibile da Arwen a Gran Burrone, dove finalmente prende forma la Compagnia. Il gruppo passa quindi per le Miniere di Moria, dove perde Gandalf per mano del Balrog, per poi recarsi a Lorien al cospetto di Galadriel.

Durante Le Due Torri vediamo Frodo e Sam raggiungere il Nero Cancello dopo essersi separati dalla Compagnia e aver catturato Gollum: i nostri sono però costretti a prendere una strada secondaria per cercare di infiltrarsi a Mordor, ma vengono catturati da Faramir che, dopo aver ascoltato la loro storia, decide di lasciarli liberi durante la battaglia per la difesa di Osgiliath, in modo che possano proseguire nel loro cammino.

Ne Il Ritorno del Re i due hobbit giungono dunque a Minas Morgul e prendono la strada per Cirith Ungol: qui Frodo viene però catturato da Shelob e riesce a salvarsi solo grazie all'intervento di Sam, precedentemente separatosi dal suo padrone che l'aveva accusato di volersi impadronire dell'Anello. Ai due, a questo punto, non resta altro da fare che scalare il Monte Fato per compiere la loro missione.

Ricordavate tutte le tappe compiute da Frodo e Sam? Fatecelo sapere nei commenti! Noi, intanto, speriamo che questo recap possa tornarvi utile prima del ritorno in sala de Il Signore degli Anelli.