Il Signore degli Anelli, i migliori cosplayer di Aragorn! Ecco le immagini

Aragorn è uno dei personaggi più popolari di Il Signore degli Anelli, perché pur non essendo il protagonista principale della saga è un protagonista secondario che si adatta perfettamente all'archetipo dell'eroe. Coraggioso e forte, sebbene possa somigliare ad un eroe fantasy stereotipato, è noto per la sua compassione e l'animo gentile.

Anche per questi motivi non c'è da meravigliarsi che così tanti fan nel corso degli anni abbiano gravitato verso il suo personaggio e mentre il fandom celebra l'amore per Aragorn in molti modi, diversi fan hanno deciso di realizzare dei bellissimi cosplay prendendosi anche qualche licenza creativa. Non tutte le immagini che vedrete in calce alla news saranno fedeli alla trasposizione cinematografica.



Sapete perché Aragorn è chiamato anche Granpasso e Elessar? Aragorn è interpretato nella saga cinematografica da Viggo Mortensen.

Si tratta di uno dei personaggi maggiormente ricordati nella carriera dell'attore, che venne scelto soltanto a produzione iniziata.

Inizialmente scelto come interprete del personaggio, Stuart Townsend venne licenziato e sostituito da Viggo Mortensen praticamente alla vigilia dell'inizio delle riprese.



Sono tantissimi i personaggi indimenticabili della saga; lo scorso anno è scomparso Ian Holm, che ne Il Signore degli Anelli interpreta un anziano Bilbo Baggins. Il cast principale ha incluso attori del calibro di Elijah Wood, Sean Astin, Ian McKellen, Cate Blanchett, Liv Tyler, Andy Serkis nei panni di Gollum/Smigle e Christopher Lee nel ruolo di Saruman.