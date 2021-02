Il Signore degli Anelli, quali sono i migliori cibi della Terra di Mezzo?

Gli Hobbit, si sa, sono delle ottime forchette: tra colazioni varie, pranzi, cene e banchetti di ogni tipo i nostri ne sanno parecchio in fatto di cucina, ma è più in generale la Terra di Mezzo ad offrire un'ottima varietà di piatti decisamente invitanti. Quali sono, dunque, le migliori ricette del mondo de Il Signore degli Anelli?

Partiamo dallo spuntino per eccellenza, nominato più volte nel corso dei libri e dei film e fondamentale per la sopravvivenza dei nostri nel corso del loro pericoloso viaggio verso Mordor: i Lembas, altrimenti detti Pan di Via, sono un particolare tipo di pane elfico capaci di mantenere la loro freschezza per un tempo lunghissimo se avvolti nelle loro apposite foglie. Pratici e nutrienti, sono una vera salvezza per chi ha da compiere una traversata come quella della nostra Compagnia!

Simile ai Lembas, ma sicuramente meno saporito, è invece il Rimpinzimonio: anche in questo caso parliamo di una semplice focaccina a lunga conservazione, talvolta farcita con miele o latte. A proposito di miele, una menzione la merita senz'altro anche la Torta al miele dei Beorniani, nominata per la prima volta nel corso de Lo Hobbit durante il soggiorno dei nostri da Beorn.

