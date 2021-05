Il signore degli anelli, Merry e Pipino lanciano un podcast: tutti i dettagli!

Dominic Monaghan e Billy Boyd stanno per tornare nella Terra di Mezzo. I due attori che interpretarono gli hobbit Merry e Pipino in Il signore degli anelli, stanno per lanciare un podcast sul franchise nato dalle opere di J.R.R. Tolkien. Il progetto si chiamerà The Friendship Onion, prodotto da Kast Media e verrà presentato il 18 maggio.

Battute, storie e commedia faranno parte del podcast ogni settimana, scavando nelle ultime novità della cultura pop, svelando ai fan anche diverse curiosità che riguardano la saga di Peter Jackson.

Dominic Monaghan, noto anche per il suo ruolo in Lost, ha interpretato Meriadoc 'Merry' Brandybuck, intimo amico di Frodo Baggins (Elijah Wood) insieme a Peregrino 'Pipino' Took, interpretato da Boyd.



The Friendship Onion sarà disponibile settimanalmente su Spotify e su tutte le piattaforme di podcast, inclusi gli episodi di video simulcast su YouTube.

Il merchandising di Il signore degli anelli è ancora molto attivo e vivo a distanza di tanti anni: pochi giorni fa è stata annunciata l'uscita di una nuova action figure di Legolas.

E il podcast di Merry e Pipino è un'altra succulenta novità per tutti i fan:"Sono contrattualmente obbligato a fare un commento entusiastico riguardo al podcast che Billy e io stiamo facendo insieme. Ciò è complicato perché Billy mi ha rapito e mi sta trattenendo per un riscatto al prezzo di 44 banane. Per favore, mandate le banane" ha dichiarato Monaghan scherzosamente.

"Dom ci è voluto un po' per persuaderlo, è vero, ma questo podcast andrà alla grande; è un tale burlone, dovete adorare Dom... ah, ma dovete anche adorare le banane... quindi, sì, mandate banane" ha dichiarato Boyd.



Lo scorso anno è scomparso uno dei grandi volti della trilogia: su Everyeye trovate il nostro approfondimento su Ian Holm, interprete dell'anziano Bilbo Baggins ne Il signore degli anelli.