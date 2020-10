Il Signore degli Anelli a Lucca 2020: prevista la presenza di un ospite molto speciale!

Il Signore degli Anelli arriva al Lucca Comics & Games 2020: la nuova edizione, denominata Lucca Changes in seguito alla decisione di spostare l'intero programma online a causa della pandemia in corso, includerà anche la presenza di un ospite molto speciale legato alla celebre saga Warner Bros.

Stiamo parlando del grande Alan Lee, il Premio Oscar alla migliore scenografia per Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re di Peter Jackson, che sarà presente durante la manifestazione per un incontro online dedicato alla nuova edizione de Il Signore degli Anelli.

Lee sarà online in diretta sul sito di Lucca Changes domenica 1° novembre a partire dalle ore 11 in occasione dell’incontro dedicato alla nuova edizione del leggendario romanzo di JRR Tolkien, ripubblicato da Bompiani in un volume unico con una nuova traduzione di Ottavio Fatica e con speciali illustrazioni realizzate proprio dal grande scenografo hollywoodiano. Insieme a lui ci saranno anche Chiara Codecà, consulente editoriale e traduttrice, e Roberto Arduini e Giampaolo Canzonieri dell'Associazione Italiana Studi Tolkieniani.

Per il lato cinema citiamo Il Signore degli Anelli edizione speciale 4K, attesissima nuova versione della saga per il mercato home-video che riguarderà anche la trilogia de Lo Hobbit. Nello specifico, la prima trilogia di Peter Jackson sarà disponibile per l'acquisto a €69.99 a partire dal 3 dicembre su Amazon. Disponibile anche la prestigiosa Middle Earth Collection 4K Collection, ovvero l'edizione composta da due box set che includerà le versioni estese de La Compagnia dell’Anello, Le due torri, Il Ritorno del Re, Un viaggio inaspettato, La desolazione di Smaug e La battaglia delle cinque armate.

Nel frattempo vi ricordiamo che Il ritorno del re è già disponibile in streaming.