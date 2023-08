Il signore degli anelli: il look di Sauron è fedele ai libri o è merito di Peter Jackson?

Per i nuovi film de “Il signore degli anelli”, Warner vuole Peter Jackson all’interno dei prossimi progetti. Una domanda che circola spesso sul web è quella riguardante l'armatura di Sauron. Il design è fedele al libro o è un’idea del regista?

J.R.R. Tolkien effettivamente non descrive mai Sauron con un'armatura nera nei libri. Durante la Prima e la Seconda Era, Sauron è un essere mutevole, anche se si stabilizza su una forma simile a "un uomo di statura più che umana, ma non gigantesca". A un certo punto dei libri, Gollum descrive Sauron come se avesse una "mano nera" (e un dito mancante), anche se poco altro viene scritto sull'aspetto fisico del secondo Signore Oscuro. Non c'è alcuna indicazione negli scritti di Tolkien che Sauron indossi l'armatura nera.

Sebbene l'oscuro signore non venga mai descritto come corazzato o con un elmo appuntito, il suo ex signore, Morgoth, viene descritto in termini simili, ed è ipotizzabile che il suo aspetto sia mutuato da quello canonico di Morgoth. In The Lay of Leithian, J.R.R. Tolkien fornisce una breve descrizione di Morgoth: "Armato di nero, torreggiante, e coronato di ferro". Anche le rappresentazioni artistiche del primo signore oscuro, tra cui alcune dello stesso Tolkien, lo raffigurano con un'armatura nera e spinata. Queste descrizioni di Morgoth hanno probabilmente ispirato l'aspetto ormai definitivo di Sauron nella trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson.

Brutte notizie per i fan della saga però, il nuovo film animato de Il Signore degli Anelli è stato rinviato. La pellicola in questione è Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, diretto da Kenji Kamiyama.