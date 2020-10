Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit: finalmente svelata l'uscita delle edizioni 4K

Come anticipato da alcuni rumor emersi a settembre, le edizioni 4K de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit sono finalmente pronte ad arrivare sul mercato a inizio dicembre 2020. Prima ancora dell'annuncio di Warner Bros, infatti, è arrivati la conferma da parte di alcuni rivenditori.

Sul sito di Amazon.de, la collection dedicata alla prima trilogia di Peter Jackson è disponibile per l'acquisto a €69.99 con il lancio previsto per il 3 dicembre.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, invece, Best Buy ha messo in preordine entrambe le trilogie a $119.99 (insieme ad un'edizione "misteriosa" de Il Signore degli Anelli a $149.99) con un'uscita fissata al 1 dicembre. In calce alla notizia potete dare un'occhiata alla versione americana targata Best Buy, che ora ha rimosso tutte le pagine dedicate ai prodotti.

Conosciuta anche come Middle Earth Collection 4K Collection, l'edizione sarà composta da due box set che includeranno rispettivamente le versioni estese de La Compagnia dell’Anello, Le due torri, Il Ritorno del Re (2003) e di Un viaggio inaspettato, La desolazione di Smaug e La battaglia delle cinque armate.

Mentre vi scriviamo è arrivato anche l'annuncio ufficiale da parte da Sean Astin (Sam), che tramite un video pubblicato da TheOneRing ha confermato l'arrivo delle versioni 4K per il 1° dicembre. In aggiunta, la descrizione del filmato rivela che Warner Bros pubblicherà una "4K Ultimate Collectors' Edition" contenente le versioni cinematografiche ed estese di tutti e 6 i capitoli insieme a dei nuovi contenuti aggiuntivi.



Nel frattempo, la serie Amazon de Il Signore degli Anelli sta facendo discutere per l'annunciata presenza di alcune scene di nudo.