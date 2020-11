Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit: in arrivo le edizioni in 4K delle trilogie

Come annunciato da Sean Austin, interprete di Samwise Gamgee, stanno per arrivare delle nuovissime edizioni in 4k de Il Signore degli Anelli e de Lo Hobbit, un'occasione imperdibile per tutti i fan della Terra di Mezzo.

Il passaggio in 4k è stato supervisionato e approvato dallo stesso Peter Jackson, per cui la qualità del formato video è indubbia, testimoniata anche dalle recensioni della critica. Warner Bros. ha deciso di lanciare sul mercato diverse versioni, per soddisfare anche i palati più esigenti, anche se purtroppo le steelbook al momento sono un'esclusiva del sito americano Best Buy.

Per quanto riguarda Il Signore degli Anelli sono inclusi in tutto 9 dischi (3 dischi ciascuno per La Compagnia dell'Anello, Le Due Torri e Il Ritorno del Re), mentre per Lo Hobbit sono previsti 6 dischi due dischi per ciascun film (Un viaggio inaspettato, La Desolazione di Smaug e La Battaglia delle Cinque Armate).

Il Signore degli Anelli Trilogia 4K UHD Giftset 149$

Il Signore degli Anelli: The Motion Picture Trilogy 4k Ultra HD SteelBook 119$ (esclusiva USA BestBuy)

Il Signore degli Anelli Trilogia 4k UHD Strandard 89$

Lo Hobbit: The Motion Picture Trilogy 4K UHD SteelBook 119$ (esclusiva USA BestBuy)

Lo Hobbit: The Motion Picture Trilogy 4K UHD Standard 89$

La data di uscita è il 1 dicembre, per cui rimangono solo pochi giorni per effettuare il preordine su Amazon. Tutte le edizioni contengono la versione estesa e quella cinematografica, per cui potrebbe essere il regalo definitivo per chi decide di gustarsi i film ispirati all'universo di Tolkien al massimo della risoluzione. Per chi vuole esagerare c'è poi una prestigiosa statua di Legolas rifinita nei minimi dettagli.