John Rhys-Davies, carriera a rischio per la star de Il Signore degli Anelli: ecco perchè

John Rhys Davies, interprete del personaggio di Sallah nella saga di Indiana Jones e di Ghibli nella trilogia de Il Signore degli Anelli, ha parlato dell'impatto della pandemia sulla sua carriera in una recente intervista con SyFy Wire.

"Ho appena perso due film perché non potevano assicurare gli attori anziani contro il Covid-19" ha spiegato l'attore. "Sono appena entrato nella fascia di età tra i 75 e i 90 anni, e a quanto pare ho tre quarti di piede nella fossa. O addirittura la terra mi arriva fino alle ginocchia."

Rhys-Davies ha poi rivelato di aver preso in considerazione la possibilità che la sua carriera "potrebbe essere finita": "Quando sento i miei amici che organizzano i concerti dire: 'Non ci aspettiamo di fare nulla fino al 2002', lo considero una sorta di avvertimento su ciò che potrebbe accadere al mondo del cinema."

"Ho trovato un lavoro che mi terrà impegnato per due settimane, ma per farlo devo stare in quarantena altre due settimane in una stanza di hotel" ha aggiunto. "Devo stare in una stanza completamente da solo per due settimane e prima di girare devo fare tutti i test, perciò devo pesare tutti i pro e i contro."

Di recente, l'attore ha parlato dei ruoli di Ghimli e Barbalbero ne Il Signore degli Anelli.