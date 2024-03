Il signore degli anelli, John Rhys Davies: 'Ero certo che sarebbe stato un flop clamoroso'

Dopo avervi parlato della famosa scena cancellata di Frodo Malvagio, torniamo nel passato della saga cinematografica de Il signore degli anelli grazie ad alcune nuove dichiarazioni della star John Rhys Davies, indimenticabile interprete del nano guerriero Gimli.

Nel corso di una recente ospitata al al podcast 'Inside of You with Michael Rosenbaum', infatti, l'attore di Indiana Jones ha ricordato la viglia dell'uscita de Il signore degli anelli: La compagnia dell'anello, il primo capitolo della trilogia di Peter Jackson, e di come all'epoca avesse delle pessime aspettative per il destino commerciale del progetto: come forse saprete, i tre film della saga vennero realizzati tutti insieme in un'unica epica e lunga produzione, e John Rhys-Davies era così certo del loro inevitabile fallimento che pensava che Le due torri e e Il ritorno del re sarebbero usciti direttamente in home-video, secondo il modello un tempo noto come 'straight-to-video' riservato ai film di serie c, dai quali per loro stessa natura non ci si aspettava alcun tipo di ritorno economico dalle sale cinematografiche.

"A dire il vero, all'epoca pensavo: Ho detto: 'Oh sì, buona fortuna' Peter Jackson era sconosciuto, veniva da uno o due piccoli film a bassissimo budget. Quando mi proposero la parte di Gimli, ero sicuro che sarebbe stato un flop totale. Accettai di farlo perché non ero mai stato in Nuova Zelanda! Non ero molto contento di dovermi nascondere dietro quella parrucca e quella barba, volevo essere riconosciuto. Di certo non mi andava di mascherarmi a quel modo per tre film che nessuno avrebbe visto, con il primo tolto dai cinema e gli altri due distribuiti direttamente in vhs!"

Oggi la trilogia de Il signore degli anelli è la saga più premiata di sempre agli Oscar, con un totale di 17 vittorie agli Academy Awards e 37 nomination tra Il signore degli anelli e Lo Hobbit, mentre il solo Il ritorno del re è tra i film con più vittorie di sempre: ben 11 Oscar portati a casa, un record assoluto condiviso con Titanic e Ben-hur.

La morale della favola è: puntare sempre sul risultato opposto scelto da John Rhys-Davies.

