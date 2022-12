Il Signore degli Anelli, James Corden confessa: 'Ho fatto il provino per il ruolo di Sam'

Tutti hanno provato in un modo o nell'altro di entrare nell'universo del Signore degli Anelli. Molti giovani attori all'inizio degli anni 2000 cercarono di sbancare il lunario presentandosi alle audizioni. Tra questi sembra ci fosse anche un giovanissimo James Corden.

L'attore e presentatore ha recentemente raccontato di aver provato ad entrare a far parte dell'universo di Tolkien. "Ogni singola persona a Londra ha fatto il provino per Il Signore degli Anelli" ha detto ironicamente Corden, aggiungendo "Ho fatto il provino per Sam. Stavo facendo l'accento e tutto il resto". Fin da subito ha definito la sua audizione "non buona" ma pare che comunque fosse stato richiamato per gli step successivi.

"Due dei miei altri amici sono entrati [per l'audizione] e poi siamo stati richiamati tutti il ​​​​giorno successivo", ha raccontato Corden. "Poi siamo stati richiamati il ​​giorno successivo, e poi nessuno di noi è stato richiamato" ha concluso. Non è la prima storia bizzarra raccontata da Corden che è stato bandito da un ristorante di New York non molto tempo fa. Insomma, un possibile ingresso dell'attore nel mondo di Lotr avrebbe sicuramente cambiato le carte in tavola sotto molti punti di vista.

Come molte grandi saghe anche Il Signore degli Anelli ha un sequel perduto mai realizzato da Tolkien, che avrebbe arricchito ancor di più un universo già incredibilmente grande. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!