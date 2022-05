Il Signore degli Anelli, in che modo invecchiano gli Elfi di Tolkien?

Gli Elfi sono una delle razze più affascinanti del mondo creato da J.R.R. Tolkien: dotati di incredibile bellezza, di straordinaria saggezza e di infinite altre doti, Legolas e soci sono prima di tutto praticamente immortali, pur dovendo sottostare, come tutte le razze, ad un processo di crescita e invecchiamento.

Un elfo, ad esempio, non viene considerato adulto prima di aver compiuto i suoi primi 100 anni: per circa 20 anni i giovani Elfi mantengono l'aspetto di bambini, pur maturando molto più velocemente degli esseri umani (dopo il primo anno di vita, infatti, un comune Elfo è solitamente già in grado di parlare fluentemente, camminare e ballare), mentre intorno ai 50 anni avviene il passaggio alla pubertà.

Il secondo ciclo della vita di un Elfo prende il via quindi dai 100 anni di vita: da questo momento gli Elfi smettono di invecchiare fisicamente, ma diventano con il passare degli anni sempre più saggi ed esperti nelle loro arti, che si tratti di fabbri, musicisti, scultori, guaritori o quant'altro, sfruttando nel modo migliore l'infinito tempo concesso loro dalla natura.

Durante Il Signore degli Anelli abbiamo inoltre notizia di un unico Elfo, Ciridan, ad aver raggiunto il terzo ciclo della vita elfica: si tratta di un'anzianità che non comporta alcuna decadenza dell'aspetto fisico (solo la crescita della barba), e che è particolarmente difficile osservare nella Terra di Mezzo, in quanto la maggior parte degli Elfi trova la morte in battaglia prima di giungervi, o preferisce far ritorno a Valinor.

Meglio stare attenti, dunque: davanti a un Elfo dall'aspetto di un bambino potreste esser portati a credere che si tratti davvero di un infante, nonostante il nostro abbia, magari, già raggiunto i 19 o 20 anni! A proposito di Elfi, intanto, scopriamo insieme cosa succede ad Arwen dopo Il Signore degli Anelli.