Il Signore degli Anelli, gli interpreti di Merry e Pipino svelano le loro scene preferite

Noti ai più per aver interpretato Meriadoc 'Merry' Brandybuck e Peregrino "Pipino" Tuc nella trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli, Dominic Monaghan e Billy Boyd hanno lanciato un nuovo podcast dedicato alla leggendaria saga di Peter Jackson.

Intitolato The Friendship Onion, lo show includerà delle interviste al cast e alla troupe de Il Signore degli Anelli e cercherà di rispondere alle numerose domande dei fan, con l'obiettivo di esplorare il dietro le quinte delle tre pellicole. Per presentare il podcast, i due attori hanno partecipato ad una sessione di AMA su Reddit in cui hanno ricordato i tempi passati sul set in Nuova Zelanda.

Interrogato sulla scena più difficile da girare, per esempio, Boyd ha affermato: "Per me è stata quella fuori dai cancelli di Moria. Era una notte gelida e umida, la pioggia entrava nei nostri piedi di hobbit, è stato terribile... Pensavamo di doverci fermare e rimuovere i piedi finti, ma siamo riusciti a portarla a casa, non è mai stato così bello fare un bagno caldo."

Gli attori hanno poi svelato i loro momenti preferiti di Merry e Pipino. "Mi piacciono le scene con Billy e Ian [McKellen] verso il finale de Il Ritorno del RE, quando Pipino pensa che potrebbe morire..." ha spiegato Monaghan, mentre Boyd ha scelto una toccante sequenza che li riguarda entrambi: "Ho apprezzato come Dom ha interpretato la scena in cui dice addio a Pipino quando se ne va con Gandalf."

Infine, Monaghan ha commentato scena in cui Viggo Mortensen si è rotto due dita del piede dopo aver tirato un calcio ad un elmo. "Se lo meritava per tutte le testate che ci ha dato," ha scherzato l'attore.



A proposito della Terra di Mezzo, di recente è stato rivelato il mostruoso budget della serie del Signore degli Anelli in arrivo su Amazon Prime Video.