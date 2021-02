Il Signore degli Anelli, quanto hanno incassato i film di Peter Jackson?

Non dobbiamo certo essere noi a presentarvi Il Signore degli Anelli: la trilogia di Peter Jackson si è guadagnata di diritto un posto tra le opere più imponenti, spettacolari e amate della storia del cinema, come testimoniano l'incredibile sfilza di riconoscimenti e, ovviamente, gli incassi portati a casa.

Già, perché i tre film con Elijah Wood, Ian McKellen, Orlando Bloom, Viggo Mortensen e soci beneficiarono di un budget decisamente importante, ampiamente coperto però da incassi tutt'altro che scontati anche per una grande produzione (soprattutto considerato quanto meno nota fosse all'epoca l'opera di Tolkien presso il pubblico occasionale).

Andando con ordine, dunque: La Compagnia dell'Anello portò a casa ben 871.530.324 dollari in tutto il mondo (a fronte di 93 milioni investiti), Le Due Torri fece anche meglio con un incasso pari a 926.047.111 dollari (94 milioni fu invece il costo del film), mentre Il Ritorno del Re chiuse in bellezza sfondando il tetto del miliardo e raggiungendo la rispettabilissima cifra di 1.881.479.362 dollari (il terzo e ultimo film di Jackson era costato 94 milioni).

Decisamente un risultato niente male, non trovate? Per completezza d'informazione, vi diciamo anche che i tre film si piazzano rispettivamente al #65, #53 e #24 della classifica dei più grandi incassi della storia del cinema. A proposito della celebre trilogia, intanto: ecco in che modo Il Signore degli Anelli fu tolto dalle mani di Harvey Weinstein.