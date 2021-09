Il Signore degli Anelli, l'impressionante video unboxing del nuovo cofanetto 4K

A pochissimi giorni dall'annuncio ufficiale del nuovo cofanetto 4K de Il Signore degli Anelli, che unirà insieme la saga dedicata al viaggio di Frodo a quella de Lo Hobbit, Warner Bros Entertainment ha diffuso tramite il proprio canale Youtube un video unboxing dell'impressionante cofanetto da collezione.

Come già rivelato nell'annuncio del prodotto, la collezione si chiamerà Middle-Earth: 31-Disc Ultimate Collector's Edition, e come suggerisce appunto il nome conterrà la bellezza di 31 dischi totali, di cui solo 15 conterranno tutti e sei i film delle due saghe e nell'ultima versione restaurata da poco rivista anche al cinema, in 4K Ultra HD.



Potete poi vedere anche nel video le restanti parti del cofanetto, che sono un disco di contenuti aggiuntivi, speciali ed esclusivi, un prezioso e bellissimo booklet con diverse fotografie dal set e non, diversi bozzetti e note di produzione e sette meravigliose poster cartoline dedicate al mondo della Terra di Mezzo. Insomma, per i collezionisti e gli amanti di Tolkien si tratta di un'edizione davvero imperdibile e da tenere d'occhio.



Il problema, forse, potrebbe essere il prezzo, dato che sarà venduta a 250 dollari al pezzo. L'uscita del nuovo cofanetto de Il Signore degli Anelli + Lo Hobbit in 4K Ultra HD è comunque prevista in America per il prossimo 26 ottobre 2021.



