Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re arriva in streaming, ecco dove vederlo

Non è stato tra i titoli immediatamente annunciati in arrivo nel mese di luglio ma si è aggiunto in itinere, con il passare delle settimane, ma è con estremo piacere che vi informiamo che Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re di Peter Jackson è finalmente disponibile per la visione in streaming su Netflix.

Il terzo e conclusivo capitolo della Trilogia dell'Anello è infatti sbarcato oggi sulla piattaforma streaming, senza generare troppo scalpore. Sappiamo però che il film di Jackson è uno dei più amati dai fan e tra i più rivisti all'interno dei titoli cinematografici che più di altri hanno contribuito a plasmare la cultura pop contemporanea, quindi ci sentiamo quasi in obbligo a segnalarvi la sua uscita su Netflix.



Vincitore dei 11 Premi Oscar tra cui Miglior Film, Miglior Regista, Miglior Sceneggiatura non Originale, Miglior Montaggio e Migliore Colonna Sonora, Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re è una pietra miliare del cinema di genere fantasy, tra gli adattamenti più corposi e riusciti tra quelli tratti dagli scritti di J.R.R. Tolkin, perché epico ed emozionante e finale di un lungo cammino che ha cambiato per sempre la storia del cinema.



Vi lasciamo alle 10 curiosità de Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re.