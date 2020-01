Il Signore degli Anelli: Ian McKellen pubblica sui social i ricordi dal set

A distanza di quasi vent'anni dal debutto nelle sale della trilogia de Il Signore degli Anelli con La compagnia dell'anello, Ian McKellen è intervenuto sul suo account Twitter ufficiale per ricordare l'anniversario del primo giorno in cui si è unito al cast sul set del film, nel 2000. McKellen ha condiviso il diario che scrisse all'epoca.

L'attore ha persino condiviso il link per tutti quei fan che sono desiderosi e curiosi di leggere le note raccolte all'epoca dall'attore durante la lavorazione del primo film della trilogia. I racconti attraverso diversi aspetti professionali dell'attore, per esempio la concomitanza con il franchise degli X-Men, nel quale McKellen è stato impegnato nel ruolo di Magneto.



"Vent'anni fa, arrivai in Nuova Zelanda per iniziare le riprese de Il Signore degli Anelli" ha scritto Ian McKellen "Mi sono unito al cast il 10 gennaio 2000. Durante quel periodo ho tenuto un diario che oggi verrebbe chiamato blog. Forse vi piacerà leggere di quei tempi entusiasmanti".

I ricordi di McKellen iniziano il 20 agosto 1999, con l'attore che riporta l'esperienza del suo casting per Gandalf. Nel post scrive di non aver mai avuto un elenco di personaggi che avrebbe voluto interpretare e che i suoi ruoli più appaganti sono arrivati per puro caso. Spiega inoltre che quando ha accettato il ruolo si è informato su tutto il lavoro, compresi gli attori e il regista che l'avrebbe diretto, ricordando di come la notizia che Peter Jackson fosse al timone del progetto l'avesse reso entusiasta:"Se non sapessi che il regista di Creature dal cielo ha il controllo della situazione, con una visione molto precisa di quelle spettacolari e bizzarre location, non sarei così entusiasta di lasciare per un anno la mia casa di Londra".

McKellen prosegue:"Ma i disegni di Peter Jackson, la sceneggiatura e la sua esplicita dedizione sono irresistibili. Se non avessi potuto interpretare Gandalf avrei sperato di ottenere una parte più contenuta nella trilogia".

L'attore ha parlato anche delle aspettative dei fan di Tolkien:"Sono consapevole delle altissime aspettative, come lo sono io. Pur non avendo mai immaginato che avrei interpretato uno stregone, mi sento preparatissimo. Ho appena lavorato con una strega bianca i cui incantesimi sono straordinari. Dovrò cercare di capire la natura dell'energia di Gandalf, cosa lo fa andare avanti. Un grande progetto. Auguro buona fortuna a chi comincerà a girare Il Signore degli Anelli (senza di me) a ottobre".

McKellen si unì infatti a gennaio 2000, perché dapprima impegnato in altri lavori, tra cui X-Men.

Quest'anno la trilogia di Peter Jackson tornerà in 4K nelle sale. La scorsa estate uscì la notizia che Russell Chow rifiutò 100 milioni per interpretare Aragorn, poi portato egregiamente sullo schermo da Viggo Mortensen.