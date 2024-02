Il signore degli anelli, Ian McKellen non era la prima scelta per Gandalf

Gandalf il Grigio (o il Bianco, se preferite) è un personaggio memorabile, interpretato magnificamente da Ian McKellen nella trilogia de Il signore degli anelli. Tuttavia, l'attore britannico non era la prima scelta della produzione. A raccontarlo è stato lo stesso McKellen in una intervista dello scorso anno rilasciata a Variety.

Ian McKellen, che è stato molto vicino in passato al ruolo di Silente in Harry Potter, ha espresso la propria gioia e gratitudine nei confronti del personaggio, ricordando di non essere stato la prima opzione sulla lista:"Non credo che tu sia mai la prima scelta. Certamente io non ero la prima scelta per Gandalf. Anthony Hopkins rifiutò. Anche Sean Connery, sicuramente. Ora stanno tutti uscendo allo scoperto e spero che si sentano sciocchi" dichiarò con la sua consueta ironia.



Anthony Hopkins come interprete di Gandalf era una scelta comprensibile in effetti, maggiormente conosciuto a livello internazionale rispetto a McKellen, che sarebbe entrato nel cuore del grande pubblico soltanto l'anno precedente all'uscita de La Compagnia dell'Anello, grazie al ruolo di Magneto nella saga di X-Men. Comprensibile anche il nome di Sean Connery; purtroppo, all'epoca la carriera dell'attore scozzese era già indirizzata alla conclusione, dopo il flop de La leggenda degli uomini straordinari. L'ex 007 annunciò il proprio ritiro nel 2006.



Altri candidati al ruolo all'epoca furono Christopher Plummer, Sam Neill, Patrick Stewart e addirittura David Bowie.

Cosa ne pensate? Ritenete Ian McKellen l'interprete perfetto per Gandalf o avreste voluto un altro attore al suo posto?

Ian McKellen è tornato a recitare Amleto di recente; la star è uno dei massimi interpreti del repertorio shakespeariano al mondo.