Il Signore degli Anelli, Ian McKellen: 'Le continue modifiche al copione erano estenuanti'

A vent'anni di distanza dal primo episodio, la trilogia de Il Signore degli Anelli continua ad appassionare il pubblico, e grazie allo streaming e all'home video, come testimonia la quantità di post e commenti sui social network, è stata tra i titoli più visti in queste vacanze di Natale trascorse per lo più in casa.

Qualche settimana fa la rivista Empire ha dedicato alcune interviste ai principali attori del franchise, tra cui Ian McKellen, che ha raccontato alcuni interessanti retroscena sulla realizzazione della trilogia.

L'attore ha ammesso per esempio un certo fastidio per i continui cambiamenti nella sceneggiatura, anche durante le riprese. "Era sfiancante, sai? Soprattutto per questo attore di teatro, che ha trascorso una carriera onorando un testo, affinato e sistemato prima dell'inizio della produzione. Questo, tuttavia, ci faceva restare concentrati, e avevo sempre con me un tascabile de Il Signore degli Anelli a cui fare riferimento."

Insieme a Orlando Bloom, Ian McKellen è stato poi l'unico attore ad avere un ruolo di primo piano anche nell'altra trilogia della Terra di Mezzo di Peter Jackson, Lo Hobbit (dove Elijah Wood è apparso in un cameo). Alla domanda su cosa gli mancasse de Il Signore degli Anelli girando Lo Hobbit, McKellen ha risposto: "C'erano tanti amici dietro la macchina da presa, ma mi è mancata la vecchia squadra di attori. Intendiamoci, è stata una gioia lavorare con Martin Freeman e gli altri. Sono stato felice di sbarazzarmi di quel vecchio bastone e di Gandalf il Bianco. Il Grigio è sempre stato il mio preferito."

