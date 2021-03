Il Signore degli Anelli, Ian McKellen: 'Ancora non so perché mi hanno scelto come Gandalf'

A sette anni di distanza dalla sua ultima apparizione nei panni di Gandalf in Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate, il grande Ian McKellen è tornato a riflettere sul modo in cui ha ottenuto il leggendario ruolo dello stregone nella trilogia de Il Signore degli Anelli firmata da Peter Jackson.

"Ancora non so bene come Gandalf sia arrivato sulla mia strada," ha dichiarato l'attore durante una recete intervista con GQ. "Credo sia accaduto perché alcuni degli attori a cui è stato offerto il ruolo prima di me erano piuttosto scoraggiati dall'idea di dover vivere in Nuova Zelanda per un anno. 'Dove diavolo è quel posto?'. Beh, fessi loro'".

L'attore molto probabilmente fa riferimento a Sean Connery, che come noto rifiutò il ruolo proprio per non doversi trasferire nella terra degli hobbit per più di un anno, oltre al fatto di non conoscere l'opera originale di J.R.R. Tolkien.

Nel corso della chiacchierata, McKellen ha poi parlato di come hanno reagito i fan quando lo hanno visto per la prima volta nei panni di Gandalf il Grigio: "Mi sono reso conto della popolarità dei libri non perché li avessi letti, quanto per i moltissimi messaggi delle persone disperatamente preoccupate dal fatto che avrebbero visto i personaggi esattamente come li avevano immaginati. Non saprei dire il numero di persone che mi hanno detto: ' Il tuo Gandalf è esattamente come me lo ero immaginato.' Ma come poteva essere? Il mio Gandalf è molto diverso da quello descritto nei libri.'"

Per altre notizie, vi ricordiamo che in questi giorni è stato annunciato l'arrivo di una nuova edizione illustrata de Il Signore degli Anelli.