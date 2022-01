Il Signore degli Anelli, gli hobbit discendono dai Dunedain? La nuova fan-theory

Il fandom de Il Signore degli Anelli è sempre attivo e alla ricerca di nuovi dettagli e particolari sull'immenso universo ideato da J.R.R. Tolkien: l'ultima teoria si concentra sugli hobbit e ci lascia decisamente stupefatti, suggerendoci in maniera assolutamente inaspettate che gli abitanti della Contea potrebbero discendere... Dai Numenoreani!

Ma qual è il collegamento tra due razze così apparentemente antitetiche come il popolo di Frodo e gli uomini di Numenor? Secondo la teoria di cui sopra, effettivamente, ci sarebbe più di un fattore da tenere in considerazione: in primis l'età, straordinariamente longeva nei Dunedain così come negli hobbit stessi, che stando a quanto leggiamo nei libri di Tolkien riescono abbastanza agevolmente a tagliare il traguardo del secolo di vita.

In secondo luogo va considerata la teoria secondo cui gli hobbit avrebbero avuto origine nella valle dell'Anduin, luogo dove si consumò la tragedia degli uomini di ritorno dalla prima battaglia contro Sauron: qui, infatti, Isildur e i suoi soldati furono massacrati dagli orchi, e gli hobbit potrebbero in effetti essere i discendenti degli unici tre superstiti di quel triste evento.

Cosa ne pensate? Teoria credibile o eccessivamente tirata per i capelli? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento sull'erba pipa della Terra di Mezzo e sulle sue proprietà "ricreative".