Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, quando sarà ambientato il film?

La Warner Bros ha finalmente annunciato La Guerra dei Rohirrim, prossimo film della saga de Il Signore degli Anelli. Oltre all'arrivo de Gli Anelli del Potere, serie ispirata agli scritti di Tolkien, ci sarà dunque una nuova pellicola, in uscita nel 2024. Ma quando e dove sarà ambientata la storia?

La Guerra dei Rohirrim avrà luogo nella regione della Terra di Mezzo chiamata Rohan. Si tratta di una nazione di Arda, originariamente denominata Rochand dai suoi abitanti, che significa letteralmente "Terra dei Cavalli". Questo perché è un luogo effettivamente noto per la sua cavalleria, ed è anche un grande alleato di Gondor, in particolare per ragioni geografiche: il posto ha infatti come confini est ed ovest i fiumi Aduin e Isen, mentre a nord e a sud ci sono rispettivamente la Foresta di Fangorn e i Monti Bianchi, che separano appunto la regione da Gondor. In ogni caso parliamo di un luogo molto affascinante e piuttosto esteso, dominato dalle foreste.

Per quanto riguarda il periodo storico, ci troveremo ben due secoli prima degli eventi de Lo Hobbit, nel periodo in cui il Re era Helm Hammerhand e quando ci fu la creazione del Fosso di Helm, che abbiamo ritrovato nel film Le Due Torri.

Siete curiosi di sapere di più sul posto in cui sarà ambientato il prossimo film de Il Signore degli Anelli? Ecco la storia di Rohan!