Il signore degli anelli: La guerra dei Rohirrim, abbiamo una buona e una cattiva notizia

La guerra dei Rohirrim è il nuovo film de Il signore degli anelli in uscita per Warner Bros nel 2024, ma mentre ci avviciniamo alla metà esatta dell'anno finora gli aggiornamenti sul progetto sono stati a dir poco inesistenti.

Grazie al panel di Warner Bros per il CinemaCon, tuttavia, in queste ore sono emerse finalmente delle importanti novità sul film d'animazione, che riporterà il franchise de Il signore degli anelli sul grande schermo per la prima volta dai tempi de Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate: nel corso della presentazione del palinsesto Warner Bros Pictures, infatti, lo studio ha tranquillizzato fan ed esercenti confermando che Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim uscirà durante le festività di fine 2024, e questa è la buona notizia. La cattiva notizia, purtroppo, è che neanche durante questa nuova presentazione la Warner Bros ha voluto condividere una data d'uscita ufficiale, quindi bisognerà aspettare ancora un altro po' per ottenere questo tipo di informazione.

Comunque la finestra indicata delle 'festività 2024' ristringe non poco il campo: senza più Avatar 3 a monopolizzare il box office invernale (il film di James Cameron è stato rinviato al natale 2025) gli studios faranno a gara per conquistare il pubblico natalizio, che è solitamente un periodo molto fortunato soprattutto per i film d'animazione.

