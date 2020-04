Il Signore degli Anelli, guardate l'epico primo trailer ufficiale uscito ben 20 anni fa

L'arrivo di aprile 2020 significa che Il Signore degli Anelli sta per compiere vent'anni, ma prima di quel compleanno i fan di Peter Jackson e dell'epica saga tratta da JRR Tolkien ne hanno un altro da festeggiare: quello del primo teaser trailer ufficiale, datato aprile 2000.

Come potete vedere nel filmato che vi proponiamo in calce all'articolo, il primo trailer ufficiale de Il Signore degli Anelli, datato aprile 2000, è tornato virale in queste ore e mostra alcune anticipazioni di quello che sarebbero stati i film della Warner Bros.

Nel teaser, che svelava anche le date di uscita di tutti e tre film in quello che era uno sforzo produttivo inedito (tutti e tre film furono girati in contemporanea, in anticipo di "qualche anno" su quello che sta facendo James Cameron in questi mesi con i suoi sequel di Avatar) e si azzardava anche ad anticipare alcune sequenze del film, che come potete vedere vennero tratte soprattutto dal primo episodio La Compagnia dell'Anello.

Il primo trailer intero sarebbe stato pubblicato sul web il 27 aprile 2000 e stabilì il record di 1,7 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore dalla sua uscita, quando ancora per poter vedere un trailer dal pc bisognava scaricarlo con un processo non proprio immediato: di lì a tre anni sarebbe arrivato il consenso globale, con i tre film insieme che vennero nominati per un totale di 30 Oscar con 17 vittorie, entrambi record per qualsiasi trilogia cinematografica.

La Compagnia dell'Anello ha ottenuto 13 nomination, il più alto fra tutti film ai 74esimi Academy Awards, vincendone quattro; Le Due Torri vinse due premi da sei nomination ai 75esimi Academy Awards, e alla fine Il Ritorno del Re vinse in tutte le undici categorie in cui venne nominato ai 76esimi Academy Awards (stabilendo l'attuale record "all-in") e pareggiando quello di 11 Oscar precedentemente stabilito da Ben-Hur (1959) e Titanic (1997). Divenne anche solo il secondo sequel a vincere l'Oscar per il miglior film dopo Il Padrino - Parte II.

Ricordiamo che al momento Amazon è a lavoro su un'attesissima serie tv prequel de Il Signore degli Anelli, pochi giorni fa interrotta a causa del Coronavirus.