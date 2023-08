Il signore degli anelli, grosse aspettative per i nuovi film: Embracer Group punta tutto

Embracer Group è già soddisfatta dai nuovi film de Il signore degli anelli, annunciati all'inizio del 2023 e ancora senza una data d'uscita, ma la compagnia si aspetta una grossa impennata nel fatturato nei prossimi anni in merito al franchise nato dai libri di JRR Tolkien.

Secondo i nuovi dati forniti dall'azienda ai suoi azionisti, l'IP de Il signore degli anelli sta performando a ritmi "più avanti del nostro piano aziendale", avendo aumentato le proprie vendite del 50% nello scorso trimestre - anche mentre Embracer annunciava licenziamenti e chiusure di divisioni. Il colosso dei videogiochi con sede in Svezia ha svelato oggi i suoi primi risultati trimestrali da quando ha rivelato la Middle-Earth Entertprises per quasi 400 milioni di dollari, diventando proprietaria del franchise de Il Signore degli Anelli, segnalando che il reparto Entertainment & Services di Embracer è cresciuto organicamente del 70% entro l'1 luglio 2023 grazie "principalmente al forte contributo dei prodotti legati alla Terra di Mezzo e i proventi delle licenze per Il Signore degli Anelli."

Il gruppo ha affermato che si stanno compiendo "buoni progressi" con il programma di ristrutturazione, suddiviso in diverse fasi nell'arco di nove mesi. Tutto questo mentre, secondo quanto riportato, Warner starebbe corteggiando Peter Jackson, il regista dei sei precedenti film del franchise, per convincerlo a tornare alla guida dei nuovi film de Il signore degli anelli.

