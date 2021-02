Il Signore degli Anelli: quanti Golden Globes ha ricevuto la saga?

Il Signore degli Anelli è indubbiamente una delle saghe di maggior successo della storia del cinema, che si guardi al semplice botteghino o alla bacheca dei premi: la trilogia di Jackson ha infatti portato a casa un bel po' di riconoscimenti, tra Oscar, BAFTA e ovviamente Golden Globes.

In questa sede vogliamo soffermarci in particolare su questi ultimi, anche per prepararci un po' all'imminente cerimonia per la consegna dei Golden Globes 2021: quanti sono, dunque, i premi assegnati ai film de Il Signore degli Anelli dalla Hollywood Foreign Press Association?

In realtà siamo lontani dai numeri macinati dall'opera di Jackson agli Oscar: ai Golden Globes, infatti, Il Signore degli Anelli vanta più candidature che vittorie. Andando con ordine: La Compagnia dell'Anello portò a casa 4 nomination (Miglior film drammatico, Miglior regia, Miglior colonna sonora, Miglior canzone) non trasformate in vittoria, mentre il successivo Le Due Torri si fermò a due (Miglior film drammatico, Miglior regia).

La musica cambia con Il Ritorno del Re: l'ultimo film della trilogia trionfò infatti in tutte le categorie per cui fu candidato, vale a dire Miglior film drammatico, Miglior regia, Miglior colonna sonora e Miglior canzone. Un bottino di tutto rispetto, ma forse addirittura un po' povero per un'opera di questo calibro! Signore degli Anelli a parte, comunque, ecco quali attori hanno trionfato due volte nello stesso anno ai Golden Globes.