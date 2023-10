Il Signore degli Anelli, sarà Giorgia Meloni ad aprire la mostra su Tolkien a Roma!

L'influenza di Tolkien si estende ben al di là dei confini dell'Inghilterra: il Professore vanta un'ascendente enorme anche sul nostro Paese, come dimostra l'incredibile interesse che da sempre circonda da queste parti qualunque iniziativa inerente al mondo de Il Signore degli Anelli... Anche da parte della politica.

La polemica è di quelle antiche: da tempo, infatti, la destra italiana prova a rivendicare l'appartenenza di Tolkien alle proprie correnti di pensiero, con relative polemiche prontamente sollevate sul fronte opposto. Polemiche che sono inevitabilmente destinate a ricevere nuova linfa dopo l'annuncio del coinvolgimento di Giorgia Meloni nella mostra sul Professore in programma a Roma.

In questi giorni in cui cresce l'attesa per i nuovi film de Il Signore degli Anelli, infatti, la Capitale si prepara ad accogliere la mostra J.R.R. Tolkien 1973-2023 Uomo-Professore-Autore: l'evento si terrà alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma il prossimo 15 novembre e, stando a quanto leggiamo, verrà inaugurato proprio dall'attuale presidente del consiglio.

Un interesse che suona tutt'altro che sorprendente per chi conosce la storica e ben nota passione della leader di Fratelli d'Italia per l'opera dell'autore britannico: il terreno di scontro, però, è di quelli capaci di chiamare a raccolta numerosi soldati su entrambi i fronti, per cui... Stringetevi forte, perché difficilmente mancheranno le polemiche!