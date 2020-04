Il signore degli anelli: Gandalf in realtà è un angelo, ecco perchè

Sebbene sia ricordato e definito come uno stregone, Gandalf è da considerarsi un angelo nella tradizione della Terra di Mezzo. Ancor prima dell'uscita della doppia trilogia di Peter Jackson, Gandalf era uno dei personaggi più noti de Il signore degli anelli. Grazie alla performance di Ian McKellen, Gandalf ha aumentato il suo appeal tra i fan.

Sia la versione cinematografica che quella letteraria lasciano piuttosto vaghe le informazioni circa le origini di Gandalf. Persino il suo passaggio da Gandalf il Grigio a Gandalf il Bianco è raccontato senza entrare nel dettaglio. Tuttavia la storia completa del personaggio rivela origini molto più celesti della narrativa principale a cui fa riferimento.



Gandalf era un Maia originale chiamato Olórin, creato da Eru, l'equivalente di Dio nell'universo di Tolkien, all'inizio dei tempi. I Maiar furono inviati nella Terra di Mezzo accanto ad altri esseri divini, chiamati Valar, per aiutare a plasmare il mondo e vagarono per la Terra in una varietà di forme diverse, in gran parte sconosciute agli Elfi e agli uomini. Non tutti i Maiar sono stati classificati come maghi. Solo cinque di loro, in risposta alla minaccia di Sauron. Accanto a Saruman, Radagast e altre due figure, Gandalf tornò nella Terra di Mezzo, in forma grigia, per porre fine al regno di Sauron. Le origini divine dei Maiar sono la fonte della loro magia e la resurrezione di Gandalf ne Le due torri ne è la prova.

Gandalf viene presentato più come un vecchio mistico che come un servitore di Dio inviato dai cieli per ripristinare la pace. La sua origine non è importante ai fini della trama de Il signore degli anelli. Ecco perché molti sono inconsapevoli del fatto che Gandalf è la cosa più vicina agli angeli all'interno della Terra di Mezzo.

