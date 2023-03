Il signore degli anelli, altro che i nuovi film: nel Regno Unito è in arrivo il musical!

Warner Bros Discovery sta lavorando ai nuovi film de Il signore degli anelli, ma dato che potrebbero passare diversi anni prima di vederli sul grande schermo, nel frattempo tutti i fan di JRR Tolkien farebbero bene a puntare lo sguardo verso il Regno Unito...specie quelli che amano i musical.

Ebbene si, perché è stato appena annunciato il musical de Il signore degli anelli di JRR Tolkien: creato originariamente nel 2006 dal regista di "Matilda the Musical di Roald Dahl", Matthew Warchus, l'opera sarà allestita nella campagna inglese, che verrà usata per dare via alla Contea. La Terra di Mezzo, che sarà ricreata al Watermill Theatre per consentire ad un cast di 20 attori-musicisti di eseguire il musical all'aperto. Curiosamente, Il Watermill Theatre si trova nel Berkshire, una contea adiacente all'Oxfordshire, dove Tolkien scrisse la sua cronaca fantasy della Grande Guerra dell'Anello.

Lo show presenterà una produzione semi-immersiva de Il Signore degli Anelli che sfrutterà l'ambientazione pittoresca della location sulle rive del fiume Lambourn. Aspettatevi che il villaggio di Bagnor vicino alla città di Newbury venga invaso da Ringers e Tolkeniani ansiosi di vedere lo spettacolo, che durerà quasi 12 settimane dal 25 luglio.

Insomma, dopo le due trilogie di Peter Jackson e la serie tv di Prime Video, il mondo de Il signore degli anelli arriverà a teatro. Che ne pensate? Ditecelo nei commenti. Per altri contenuti, ecco i primi dettagli sui nuovi film de Il signore degli anelli in lavorazione in casa Warner Bros Discovery ed Embracer Group.