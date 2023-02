Il Signore degli Anelli, i nuovi film non spaventano Amazon: 'Crediamo nel nostro show'

Come ben sapete, pochi giorni fa Warner Bros. ha clamorosamente annunciato dei nuovi film de Il Signore degli Anelli, che presumibilmente porteranno al cinema quelle storie basate sul mondo ideato da J.R.R. Tolkien non ancora raccontate sul grande e piccolo schermo.

Negli scorsi mesi i fan sono tornati nella Terra di Mezzo grazie al tanto discusso Gli Anelli del Potere, l'ambiziosissimo show di Prime Video che prossimamente tornerà con la sua seconda stagione. E nonostante la recente serie Amazon, sembra quindi che tante altre avventure arriveranno in futuro per conto di New Line Cinema, Warner Bros. e Embrace Group, detentore dei diritti delle opere di Tolkien.

Recentemente, il capo di Amazon Studios Jennifer Salke ha espresso la sua totale fiducia nei confronti de Gli Anelli del Potere e ha così commentato la notizia: "Vedremo", ha dichiarato Salke a Variety in risposta a una domanda sul fatto che stiano arrivando molti progetti legati al Signore degli Anelli sul mercato. "Adoriamo la nostra serie originale. Ne siamo estremamente orgogliosi e il nostro è stato un investimento a lungo termine. Pensiamo che ci sia abbastanza amore da parte dei fan per poter sostenere la nostra serie per molto tempo".

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con il nostro approfondimento riguardante i diritti de Il Signore degli Anelli.