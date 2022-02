Il signore degli anelli, il nuovo film si farà: data d'uscita al cinema e prima immagine!

La saga de Il signore degli anelli è viva e vegeta: a poche ore dalla pubblicazione del primo trailer de Gli anelli del potere, la serie tv prodotta da Amazon Prime Video, è arrivata la conferma del prossimo film della saga, intitolato Il signore degli anelli: La guerra dei Rohirrim.

Il nuovo film ambientato nel mondo de Il signore degli anelli era stato annunciato l'anno scorso, e adesso in un report esclusivo Variety ha diffuso la prima immagine ufficiale del progetto in aggiunta alla rivelazione della data d'uscita: il film, un progetto d'animazione di New Line Cinema e Warner Bros. Animation, uscirà al cinema il 12 aprile 2024 distribuito dalla Warner Bros. Pictures.

Come si può vedere dalla prima immagine disponibile in calce all'articolo, La guerra dei Rohirrim trarrà molta ispirazione dai sei lungometraggi di Peter Jackson ambientati nella Terra di Mezzo. Non a caso Philippa Boyens, che ha fatto parte del team di sceneggiatori vincitori dell'Oscar per le trilogie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, sarà la produttrice esecutiva del film, mentre Phoebe Gittins, la figlia di Boyens, sta scrivendo la sceneggiatura basata su una bozza di Jeffrey Addiss e Will Matthews. E il team creativo include anche Richard Taylor (che ha vinto l'Oscar per il trucco e gli effetti visivi per Il Signore degli Anelli), Alan Lee (che ha vinto un Oscar per le scenografie per LOTR) e l'illustratore di Tolkien John Howe. “I film de Il Signore degli Anelli hanno portato il capolavoro di Tolkien a nuovi livelli cinematografici e hanno ispirato una generazione”, ha affermato il presidente del Warner Bros. Pictures Group Toby Emmerich. “È un onore poter rivisitare la Terra di Mezzo con alcuni degli stessi visionari creativi di quei film, avendo il talentuoso Kenji Kamiyama al timone. Questo sarà un ritratto epico della Terra di Mezzo, diverso da qualsiasi cosa il pubblico abbia mai visto".

Ambientato circa due secoli prima degli eventi de Lo Hobbit e de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, La guerra dei Rohirrim racconterà le gesta di Helm Hammerhand, il re di Rohan, e della creazione del Fosso di Helm, la roccaforte presente ne Le due torri: a dirigere Kenji Kamiyama (le serie TV Blade Runner: Black Lotus e Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) con Joseph Chou produttore.

