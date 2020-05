Il Signore degli Anelli, quanto è stato fedele Peter Jackson ai libri di Tolkien?

Adattare un libro al grande schermo è uno dei rischi più grossi che un regista si possa prendere: i lettori tendono a non perdonare chi non tratta col dovuto rispetto le loro opere preferite, tanto più se si tratta di qualcosa che ha fatto la storia della letteratura fantasy come Il Signore degli Anelli.

Diciamola tutta: Peter Jackson fu un vero pazzo a farsi carico di una cosa del genere. Già qualcuno prima di lui ci aveva provato, ma in molti si videro spezzare le gambe ancor prima di partire.

Differenze tra libro e film, d'altronde, ce ne sono eccome nella trilogia del regista neozelandese: ne abbiamo parlato in maniera più approfondita nel video che trovate in alto, e che potete guardare sul canale You Tube di Everyeye Plus.



Le modifiche apportate da Jackson sono generalmente perdonate dalla gran parte dei fan a fronte di una trasposizione che ha fissato un nuovo standard per il cinema fantasy: vediamo insieme, allora, quali sono le differenze fra la trilogia cinematografica e i libri di Tolkien. A proposito: sapevate che ci sono dei curiosi collegamenti tra Il Signore degli Anelli e Waiting for Godot? Qui, invece, trovate dieci interessanti curiosità su Il Signore degli Anelli - Le Due Torri.