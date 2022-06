Il Signore degli Anelli, e se Faramir avesse preso l'Anello a Frodo?

Il percorso dell'Anello verso Mordor è stato tutt'altro che lineare e privo di inconvenienti, ma nessuno (a parte Sam, naturalmente) è riuscito a sottrarlo a Frodo: un risultato non da poco, vista la pericolosità del viaggio. Ma come sarebbero andate le cose se l'Anello fosse finito, ad esempio, nelle mani di Faramir?

Il fratello di Boromir è senza dubbio uno dei personaggi dalla levatura morale più alta tra quelli incontrati dal nostro hobbit durante il suo pericolosissimi viaggio verso il Monte Fato: nei libri, d'altronde, è lui stesso a rifiutare l'Anello, mentre nella trilogia di Jackson lo vediamo decisamente più incline a cadere in tentazione.

Cosa sarebbe accaduto, dunque, con l'Anello in possesso di Faramir? Gli esiti, prevedibilmente, sarebbero stati disastrosi: il figlio prediletto (allerta sarcasmo!) di Denethor avrebbe sicuramente portato il manufatto al padre, sia nella speranza di fare il bene di Gondor che in quella, meno nobile ma comprensibile, di guadagnare lustro agli occhi del reggente.

Denethor, a quel punto, difficilmente avrebbe accettato di separarsene, finendo probabilmente per vedere l'Anello come unico artefice di ogni sua vittoria militare: anche riuscendo a strappare l'Anello a Denethor, magari dopo l'arrivo di Aragorn in città, le cose però difficilmente sarebbero tornate sui binari giusti.

Già, perché non vanno ignorati gli effetti che la separazione dall'Anello avrebbero potuto avere su Frodo (ne abbiamo avuto qualche piccolo assaggio durante la storia, d'altronde): il povero hobbit sarebbe probabilmente impazzito un po' come Gollum, e a quel punto sarebbe stato piuttosto difficile convincerlo a proseguire verso Mordor per distruggere il suo tesoro.

Insomma, Faramir resta uno dei personaggi a cui siamo più affezionati, ma meglio per tutti che le cose siano andate così! A proposito dell'Anello, intanto, ecco perché Gandalf non ne comprende subito la natura, ignorando per un bel po' di tempo che si tratti della leggendaria fonte del potere di Sauron.